Более 600 тысяч испорченных вакцин выбросит Украина

https://racurs.ua/n165425-bolee-600-tysyach-isporchennyh-vakcin-vybrosit-ukraina.html

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Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается, но не все закупленные препараты будут использованы. В целом государство передаст на утилизацию почти 600 тыс. доз вакцины.

Эти дозы по разным причинам непригодны для использования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что в 2021 году Украина безвозмездно получила более 3,6 млн доз вакцин против коронавируса в качестве гуманитарной помощи из других стран, а также более 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.

По состоянию на 5 января 2022 года 561 тыс. 729 доз вакцины AztraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе, собраны на региональных составах и будут переданы специализированной организации по утилизации.

Там подчеркнули, что до этого, в июне 2021 года, стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 тыс. доз вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета. По результатам служебного расследования эта партия была признана непригодной для использования.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине проводится препаратами разных производителей. Однако ни одна из вакцин не имеет в своем составе ртути.