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Ракурс

Нормандские советники прилетят в Украину — что будут обсуждать

8 янв 2022, 12:40
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Встреча нормандских советников лидеров Германии и Франции — Йенса Плетнера и Эммануэля Бонна — пройдет в Украине.

Они примут участие в переговорах на уровне советников с украинской стороной. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

По словам Ермака, на этой неделе он уже разговаривал с нормандскими советниками накануне их визита в Москву. После чего он обсуждал ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности с помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

А на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата, приедут в Киев, — добавил Ермак.


Во время визита будут обсуждаться урегулирование ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Франция и Германия инициировали встречу лидеров «нормандской четверки». Ожидается, что она состоится в ближайшие недели.

Источник: Ракурс


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