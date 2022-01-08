https://racurs.ua/n165424-normandskie-sovetniki-priletyat-v-ukrainu-chto-budut-obsujdat.html

Ракурс

Встреча нормандских советников лидеров Германии и Франции — Йенса Плетнера и Эммануэля Бонна — пройдет в Украине.

Они примут участие в переговорах на уровне советников с украинской стороной. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

По словам Ермака, на этой неделе он уже разговаривал с нормандскими советниками накануне их визита в Москву. После чего он обсуждал ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности с помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

А на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата, приедут в Киев, — добавил Ермак.



Во время визита будут обсуждаться урегулирование ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Франция и Германия инициировали встречу лидеров «нормандской четверки». Ожидается, что она состоится в ближайшие недели.