Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n165423-legkaya-forma-koronavirusa-porajaet-vnutrennie-organy-issledovanie.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться и мутировать. Оказалось, что даже бессимптомное течение болезни не проходит бесследно для организма.

Инфекция поражает внутренние органы, считают ученые из Германии. Об этом сообщает European Heart Journal.

Немецкие эксперты выяснили, что легкая форма коронавируса может привести к опасным последствиям. Отмечается, что после перенесенного заболевания у заболевших обнаруживают:

проблемы с сердцем;

сокращение объема легких;

рост сопротивления дыхательных путей;

снижение функций почек;

повышение риска тромбоза вен нижних конечностей.

Специалисты отмечают важность полученных данных об особенностях течения бессимптомного коронавируса на фоне распространения штамма «Омикрон», который протекает в большинстве случаев скрыто или в легкой форме.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон» похож по своим симптомам на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Доктор Клэр Стивс из Великобритании заявила, что вариант более заразный, чем ранее существовавшие мутации.

Источник: European Heart Journal