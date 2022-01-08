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Ракурс

Не мягкий — в ВОЗ обеспокоены отношением к «Омикрону»

8 янв 2022, 10:01
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Штамм «Омикрон» распространяется по всему миру и является более заразным, чем прошлый вариант «Дельта».

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» не относится к категории «мягких». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Там подчеркивают, что «Омикрон» приводит к госпитализации и летальным последствиям.


Хотя «Омикрон» кажется менее тяжелым в сравнении с «Дельтой», особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории «мягких». Как и предыдущие варианты, «Омикрон» госпитализирует людей и убивает людей, — подчеркнули в ВОЗ.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон» похож по своим симптомам на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Доктор Клэр Стивс из Великобритании заявила, что вариант более заразен, чем ранее существовавшие мутации.

Источник: Ракурс


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