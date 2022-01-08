https://racurs.ua/n165420-ne-myagkiy-v-voz-obespokoeny-otnosheniem-k-omikronu.html

Ракурс

Штамм «Омикрон» распространяется по всему миру и является более заразным, чем прошлый вариант «Дельта».

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» не относится к категории «мягких». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Там подчеркивают, что «Омикрон» приводит к госпитализации и летальным последствиям.

Хотя «Омикрон» кажется менее тяжелым в сравнении с «Дельтой», особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории «мягких». Как и предыдущие варианты, «Омикрон» госпитализирует людей и убивает людей, — подчеркнули в ВОЗ.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон» похож по своим симптомам на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Доктор Клэр Стивс из Великобритании заявила, что вариант более заразен, чем ранее существовавшие мутации.