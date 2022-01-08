Омікрон. Фото: istock

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Штам «Омікрон» шириться по всьому світу і є більш заразним, ніж минулий варіант «Дельта».

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» не належить до категорії «м'яких». Про це повідомила прес-служба організації.

Там наголошують, що «Омікрон» призводить до госпіталізації та летальних наслідків.

Хоча «Омікрон» здається менш важким у порівнянні з «Дельтою», особливо у вакцинованих, це не означає, що його слід відносити до категорії «м'яких». Як і попередні варіанти, «Омікрон» госпіталізує людей та вбиває людей, — наголосили у ВООЗ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Омікрон» схожий за своїми симптомами на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Доктор Клер Стівс із Великої Британії заявила, що варіант більш заразний, ніж мутації, що раніше існували.