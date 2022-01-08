Симптоми «Омікрону» нагадують поширене захворювання

https://racurs.ua/ua/n165416-symptomy-omikronu-nagaduut-poshyrene-zahvoruvannya.html

Ракурс

Штам «Омікрон», нова мутація коронавірусу, схожий за своїми симптомами на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ).

Доктор Клер Стівс із Великої Британії заявила, що варіант більш заразний, ніж мутації, що раніше існували. Про це пише MedikForum.

Вона зазначила, що при цьому штам викликає менш тяжкі симптоми, ніж «Дельта». Найпоширенішими симптомами є:

головний біль;

нежить;

біль в горлі.

Також заражені «Омікроном» скаржаться на сильну втому, підвищену температуру, туман у мозку, ломоту в тілі та нічну пітливість.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі активно поширюється, інфікуючи як дорослих, так і дітей. Лікарі з усього світу дійшли висновку, що штам «Омікрон» менш небезпечний, ніж попередні штами. При цьому фахівці зазначають: наскільки важко пройде хвороба, залежить від вакцинації.