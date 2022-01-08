Симптомы «Омикрона» напоминают распространенное заболевание

Омикрон. Фото: istock

https://racurs.ua/n165416-simptomy-omikrona-napominaut-rasprostranennoe-zabolevanie.html

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Штамм «Омикрон», новая мутация коронавируса, похож по своим симптомам на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ).

Доктор Клэр Стивс из Великобритании заявила, что вариант более заразный, чем ранее существовавшие мутации. Об этом пишет MedikForum.

Она отметила, что при этом штамм вызывает менее тяжелые симптомы, чем «Дельта». Самыми распространенными симптомами являются:

головная боль;

насморк;

боль в горле.

Также зараженные «Омикроном» жалуются на сильную усталость, повышенную температура, «туман» в мозге, ломоту в теле и ночную потливость.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире активно распространяется, инфицируя как взрослых, так и детей. Врачи со всего мира пришли к выводу, что штамм «Омикрон» менее опасный, чем предыдущие штаммы. При этом специалисты отмечают: насколько тяжело пройдет болезнь, зависит от вакцинации.