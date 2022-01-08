Місяць. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165419-vodu-na-misyaci-vidshukaly-vcheni-foto.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити вченим із Китаю — вони знайшли воду в зразку місячного ґрунту.

Зразок був доставлений на Землю автоматичною міжпланетною станцією «Чан'е-5» у 2020 році. Про це повідомляє Science Advances.

Китайські вчені встановили, що в зразку місячного ґрунту міститься 120 мільйонних часток води. Здебільшого вони з’явилися в землі завдяки сонячному вітру.

Дослідники зазначили, що ґрунт був зібраний у північній частині області Океан Бур на Місяці. Океан Бур — найбільше місячне море, розташоване в західній частині видимої сторони Місяця. Довжина Океану Бур із півночі на південь становить 2 тис. 500 км, а займана площа — 4 млн кв. км. Як і інші місячні моря, Океан Бур являє собою рівнину, заповнену застиглою базальтовою лавою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місяцехід «Юйту-2», перебуваючи в кратері Фон Карман, показав на фото незрозумілий об'єкт квадратної форми, що знаходиться на краю кратера за 80 м від апарату.

Джерело: Science Advances