Китайський місяцехід знайшов «таємничу хатину» на зворотному боці Місяця

https://racurs.ua/ua/n164043-kytayskyy-misyacehid-znayshov-taiemnychu-hatynu-na-zvorotnomu-boci-misyacya-foto.html

Ракурс

Місяцехід «Юйту-2», перебуваючи в кратері Фон Карман, показав на фото незрозумілий об'єкт квадратної форми, що знаходиться на краю кратера за 80 м від апарату. Тепер місяцехід прямує до цього об'єкта, щоб вивчити його краще.

Space з посиланням на китайський державний науково-популярний канал Our Space повідомляє, що фахівці Національного космічного управління Китаю (CNSA) назвали об'єкт «таємничим будиночком» і зацікавилися ним, через що навіть змінили програму місяцехода.

Апарат повинен підібратися до об'єкта впритул і точно визначити, що це таке. На нове завдання «Юйту-2» знадобиться два-три місяці: середня швидкість місяцехода становить 80−90 см на добу через необхідність уникати ям та каміння.

Вчені припускають, що «Юйту-2» зняв на знімку валун, який колись вибило з поверхні Місяця ударом метеорита. Подібні великі камені на Місяці вже знаходила раніше китайська автоматична станція. Але лише близьке вивчення «таємничої хатини» може підтвердити чи спростувати цю гіпотезу.

Китайський «Юйту-2» — перший місяцехід на зворотному боці Місяця, який ніколи не видно з Землі (Місяць завжди звернений до Землі однією стороною). Він висадився 3 січня 2019 року і за ці роки проїхав близько 850 м дном великого кратера Фон Карман діаметром 186 км, вивчаючи ґрунт та дрібні метеоритні кратери на його поверхні.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що висадка астронавтів на Місяць переноситься на 2025 рік — відповідне рішення ухвалило NASA. Причиною переносу місії «Артеміда» став судовий позов від компанії Blue Origin Джеффа Безоса через контракт на місячний посадковий модуль. Також причинами відтермінування місії стали зміни масштабів деяких космічних програм, COVID-пандемія і нестача фінансування.