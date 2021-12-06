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Луноход «Юйту-2» после съезда с посадочной платформы, фото - CNSA
Китайский луноход нашёл «таинственную хижину» на обратной стороне Луны (ФОТО)https://racurs.ua/n164043-kitayskiy-lunohod-nashel-tainstvennuu-hijinu-na-obratnoy-storone-luny-foto.htmlРакурс
Луноход «Юйту-2», находясь в кратере Фон Карман, запечатлел на снимке непонятный объект квадратной формы, который находится на кромке кратера в 80 м от лунохода. Теперь аппарат направляется к этому объекту, чтобы изучить его получше.
Space со ссылкой на китайский государственный научно-популярный канал Our Space сообщает, что специалисты Национального космического управления Китая (CNSA) назвали объект «таинственной хижиной» и сильно заинтересовались им, из-за чего даже изменили программу лунохода.
Аппарат должен подобраться к объекту вплотную и точно определить, что это такое. На новое задание у «Юйту-2» уйдёт два-три месяца: средняя скорость лунохода составляет 80−90 см в сутки из-за необходимости избегать ям и камней.
Учёные предполагают, что «Юйту-2» запечатлел на снимке валун, который когда-то выбило из поверхности Луны ударом метеорита. Похожие большие камни на Луне уже находила ранее китайская автоматическая станция. Но только близкое изучение «таинственной хижины» может подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.
Китайский «Юйту-2» — первый луноход на обратной стороне Луны, которая никогда не видна с Земли (из-за приливного захвата Луна всегда обращена к Земле одной стороной). Он высадился 3 января 2019 года и за эти годы проехал около 850 м по дну большого кратера Фон Карман диаметром 186 км, изучая грунт и мелкие метеоритные кратеры на его поверхности.
«Ракурс» ранее сообщал, что высадка астронавтов на Луну переносится на 2025 год. Причиной переноса миссии «Артемида» стал судебный иск от компании Blue Origin Джеффа Безоса из-за контракта на лунный посадочный модуль. Также причинами отсрочки миссии стали изменения масштабов некоторых космических программ, COVID-пандемия и дефицит финансирования.
Источник: Space
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