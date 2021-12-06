Учёные предполагают, что «Юйту-2» запечатлел на снимке валун, который когда-то выбило из поверхности Луны ударом метеорита. Похожие большие камни на Луне уже находила ранее китайская автоматическая станция. Но только близкое изучение «таинственной хижины» может подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Китайский «Юйту-2» — первый луноход на обратной стороне Луны, которая никогда не видна с Земли (из-за приливного захвата Луна всегда обращена к Земле одной стороной). Он высадился 3 января 2019 года и за эти годы проехал около 850 м по дну большого кратера Фон Карман диаметром 186 км, изучая грунт и мелкие метеоритные кратеры на его поверхности.

«Ракурс» ранее сообщал, что высадка астронавтов на Луну переносится на 2025 год. Причиной переноса миссии «Артемида» стал судебный иск от компании Blue Origin Джеффа Безоса из-за контракта на лунный посадочный модуль. Также причинами отсрочки миссии стали изменения масштабов некоторых космических программ, COVID-пандемия и дефицит финансирования.

Источник: Space