https://racurs.ua/n165419-vodu-na-lune-nashli-uchenye-foto.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать ученым из Китая — они нашли воду в образце лунного грунта.

Образец был доставлен на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанье-5» в 2020 году. Об этом сообщает Science Advances.

Китайские ученые установили, что в образце лунного грунта содержится 120 миллионных частиц воды. В большинстве своем они появились в земле благодаря солнечному ветру.

Исследователи отметили, что почва была собрана в северной части области Океан Бур на Луне. Океан Бур — самое большое лунное море, расположенное в западной части видимой стороны Луны. Длина Океана Бур с севера на юг составляет 2 тыс. 500 км, а занимаемая площадь — 4 мл кв. км. Как и другие лунные моря, Океан Бур представляет собой равнину, заполненную застывшей базальтовой лавой.

Напомним, ранее мы сообщали, что луноход «Юйту-2», находясь в кратере Фон Карман, показал на фото непонятный объект квадратной формы, находящийся на краю кратера за 80 м от аппарата.

Источник: Science Advances