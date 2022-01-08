https://racurs.ua/n165418-povyshenie-pensiy-v-ukraine-kto-poluchit-i-kogda.html

Ракурс

Повышение пенсий в Украине пообещали уже в январе — Кабинет министров заявил, что в 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсии.

С 1 января дополнительные выплаты получат инвалиды-чернобыльцы и женщины 1962 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В частности, с 1 января вступают в силу изменения в закон о социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, в рамках которого выплаты получат около 39 тыс. человек.

Пенсий людям, получившим инвалидность в результате аварии на ЧАЭС, будут исчисляться, исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года (6 тыс. 500 грн).

Так, выплаты для чернобыльцев, получивших в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:

для первой группы — 16 тыс. 80 грн;

для второй группы — 12 тыс. 987 грн;

для третьей группы — 8 тыс. 917 грн.

Также в январе установят набавку в 9% к пенсии по возрасту женщинам, родившимся в 1962 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что минимальный размер пенсии, которую получают члены семьи человека, умершего и имевшего инвалидность из-за Чернобыльской катастрофы, установил Кабинет министров Украины.