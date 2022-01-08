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Ракурс

Коронавирус вернулся после праздников (ИНФОГРАФИКА)

8 янв 2022, 08:45
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Коронавирус в Украине на праздники подхватили 3 тыс. 195 украинцев — инфекция отправляет украинцев на больничные койки, хотя наблюдается снижение количества новых случаев, которое объясняется, прежде всего, меньшим количеством обращений в больницы.

В то же время летальных исходов стало существенно меньше. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБОЗа минувшие сутки, 7 января, в больницы попали 1 тыс. 752 инфицированных. Умерли от осложнений, спровоцированных болезнью, 76 украинцев. Среди заболевших 151 ребенок и 37 медработников.


Коронавирус в регионах. Инфографика: Минздрав7 января вакцинальные пункты были закрыты из-за праздников, поэтому прививки от коронавируса не проводились.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон» похож по своим симптомам на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). В частности, вариант более заразен, чем ранее существовавшие мутации.

Источник: Ракурс


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