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Коронавірус. Фото: istock

Коронавірус повернувся після свят (ІНФОГРАФІКА)

8 січ 2022, 08:45
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Коронавірус в Україні на свята підхопили 3 тис. 195 українців — інфекція й надалі відправляє українців на лікарняні ліжка, хоча спостерігається зниження кількості нових випадків, яке пояснюється насамперед меншою кількістю звернень до лікарень.

Натомість летальних випадків суттєво поменшало. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

За минулу добу, 7 січня, до лікарень потрапили 1 тис. 752 інфікованих. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 76 українців. Серед хворих 151 дитина і 37 медпрацівників.

Коронавірус в регіонах. Інфографіка: МОЗ


7 січня вакцинальні пункти були закриті через свята, тому щеплення від коронавірусу не проводилося.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Омікрон» схожий за своїми симптомами на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Зокрема, варіант більш заразний, ніж мутації, що раніше існували.

Джерело: Ракурс


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