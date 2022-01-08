https://racurs.ua/ua/n165418-pidvyschennya-pensiy-v-ukrayini-hto-otrymaie-i-koly.html

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Підвищення пенсій в Україні пообіцяли вже в січні — Кабінет міністрів заявив, що у 2022 році передбачено декілька етапів підвищення пенсії.

З 1 січня додаткові виплати отримають інваліди-чорнобильці та жінки 1962 року народження. Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Зокрема, з 1 січня набувають чинності зміни до закону соціальний захист громадян, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, у межах якого виплати отримають близько 39 тис. осіб.

Пенсій людям, що отримали інвалідність унаслідок аварії на ЧАЕС, будуть обчислюватись, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року (6 тис. 500 грн).

Так, виплати для чорнобильців, які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть:

для першої групи — 16 тис. 80 грн;

для другої групи — 12 тис. 987 грн;

для третьої групи — 8 тис. 917 грн.

Також у січні встановлять набавку у 9% до пенсії за віком жінкам, які народилися в 1962 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мінімальний розмір пенсії, яку отримують члени родини людини, котра померла й мала інвалідність через Чорнобильську катастрофу, встановив Кабінет міністрів України.