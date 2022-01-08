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Нурсултан Назарбаев не сбежал из Казахстана с детьми и женой — такое заявление сделал пресс-секретарь президента страны Айдос Укибай.

Он заявил, что в настоящее время казахский экс-лидер находится в столице. Об этом сообщает издание NUR.kz.

Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы (титул Назарбаева, — ред.) проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым, — сообщил Укибай.

Он подчеркнул, что Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг лидера Казахстана для обеспечения целостности страны. Также первый президент провел телефонные переговоры с главами «дружественных» государств, в частности Беларуси.

Накануне СМИ Казахстана сообщили, что Нурсултан Назарбаев с семьей покинул страну. В частности, по данным казахского портала 24. kg, в международном аэропорту Бишкека заметили самолет марки Bombardier, который вроде бы мог принадлежать семье Назарбаева, но в аэропорту эту информацию не подтвердили.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Казахстане будет руководить так называемыми миротворцами Ташкентского пакта командующий ВДВ России Андрей Сердюков. Он участвовал в оккупации Крыма.