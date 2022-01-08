https://racurs.ua/n165421-stiven-hoking-stal-geroem-novogo-dudla-foto-video.html

Ракурс

Стивен Хокинг стал героем нового дудла от компании Google (Гугл) — корпорация выпустила изображение к 80-летию выдающегося ученого.

Этот дудл сделали в необычном видеоформате. Он появился на главной странице поисковика.

Стивен Хокинг — британский космолог и физик-теоретик. Его теории происхождения и механики Вселенной совершили революцию в современной физике, а книги становились бестселлерами, и сделали сложную тему науки о космосе доступной и понятной для миллионов читателей.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде и с юных лет увлекся функционированием Вселенной. В 21 год медики диагностировали у Хокинга нейродегенеративное заболевание — боковой амиотрофический склероз, прогнозы были неутешительны. Но музыка Рихарда Вагнера и любовь жены Джейн Уайльд, как говорил сам Хокинг, дали ему волю к борьбе.

В 1965 году Хокинг защитил в Кембриджском университете докторскую диссертацию «Свойства расширяющихся вселенных», где он представил революционную теорию, что пространство и время возникли из сингулярности — бесконечно малой и бесконечно плотной. В 1974 году ученый сделал еще одно открытие — что частицы могут избегать черных дыр. Эту теорию излучения Хокинга считают его важнейшим вкладом в физику.

Иллюстратор Мэтью Крукшенк, создававший этот дудл, отметил, что хотел показать «ценность и важность нашей планеты, которые растут с каждым днем», а особенно то, как Стивен Хокинг ежедневно и, несмотря на все, «подходил к жизни».