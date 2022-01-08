https://racurs.ua/ua/n165421-stiven-hoking-stav-geroiem-novogo-dudla-foto-video.html

Ракурс

Стівен Хокінг став героєм нового дудла від компанії Google (Гугл) — корпорація випустила зображення до 80-річчя видатного вченого.

Цей дудл зробили в незвичайному відеоформаті. Він з’явився на головній сторінці пошуковика.

Стівен Хокінг — британський космолог і фізик-теоретик. Його теорії походження та механіки Всесвіту зробили революцію в сучасній фізиці, а книги ставали бестселерами, і зробили складну тему науки про космос доступною і зрозумілою для мільйонів читачів.

Стівен Хокінг народився 8 січня 1942 року в Оксфорді та з юних років захопився функціонуванням Всесвіту. У 21 рік медики діагностували в Хокінга нейродегенеративне захворювання — бічний аміотрофічний склероз, прогнози були невтішні. Та музика Ріхарда Вагнера й любов дружини Джейн Вайльд, як говорив сам Хокінг, дали йому волю до боротьби.

У 1965 Хокінг захистив у Кембридзькому університеті докторську дисертацію «Властивості розширюваних всесвітів», де і представив революційну теорію про те, що простір і час виникли із сингулярності — нескінченно малої та нескінченно щільної точки. У 1974 вчений зробив ще одне відкриття — що частинки можуть уникати чорних дір. Цю теорію випромінювання Хокінга вважають його найважливішим внеском у фізику.

Ілюстратор Метью Крукшенк, який створював цей дудл, зазначив, що хотів показати «цінність і важливість нашої планети, які зростають із кожним днем», а особливо те, як Стівен Хокінг щодня й попри все «підходив до життя з енергією, гумором та оптимізмом».