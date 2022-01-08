Назарбаєв. Фото:

https://racurs.ua/ua/n165422-u-nazarbaieva-rozkryly-yogo-misceperebuvannya.html

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Нурсултан Назарбаєв не тікав із Казахстану з дітьми та дружиною — таку заяву зробив прес-секретар президента країни Айдос Укібай.

Він заявив, що наразі казахський екс-лідер перебуває в столиці. Про це повідомляє видання NUR. kz.

Просимо не поширювати свідомо неправдиву і спекулятивну інформацію. Єлбаси (титул Назарбаєва, — ред.) проводить низку консультативних зустрічей і знаходиться на прямому зв’язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, — повідомив Укібай.

Він наголосив, що Назарбаєв закликав усіх згуртуватися навколо лідера Казахстану для забезпечення цілісності країни. Також перший президент провів телефонні переговори з главами «дружніх» держав, зокрема Білорусі.

Напередодні ЗМІ Казахстану повідомили, що Нурсултан Назарбаєв із родиною залишив країну. Зокрема, за даними казахського порталу 24. kg, у міжнародному аеропорту Бішкека помітили літак марки Bombardier, який начебто міг належати сім’ї Назарбаєва, але в аеропорту цю інформацію не підтвердили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Казахстані керуватиме так званими миротворцями Ташкентського пакту командувач ВДВ Росії Андрій Сердюков. Він брав участь в окупації Криму.