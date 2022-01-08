https://racurs.ua/ua/n165423-legka-forma-koronavirusu-vrajaie-vnutrishni-organy-doslidjennya.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує поширюватися і мутувати. Виявилося, що навіть безсимптомний перебіг хвороби не проходить безслідно для організму.

Інфекція вражає внутрішні органи, вважають вчені з Німеччини. Про це повідомляє European Heart Journal.

Німецькі експерти з’ясували, що легка форма коронавірусу може призвести до небезпечних наслідків. Зазначається, що після перенесеного захворювання у хворих виявляють:

проблеми з серцем;

скорочення обсягу легень;

зростання опору дихальних шляхів;

зниження функцій нирок;

підвищення ризику тромбозу вен нижніх кінцівок.

Фахівці відзначають важливість отриманих даних про особливості перебігу безсимптомного коронавірусу на тлі поширення штаму «Омікрон», який протікає в більшості випадків приховано або в легкій формі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Омікрон» схожий за своїми симптомами на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Доктор Клер Стівс із Великої Британії заявила, що варіант більш заразний, ніж мутації, що раніше існували.

Джерело: European Heart Journal