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Ракурс
Нормандські радники прилетять до України. Фото: istock

Нормандські радники прилетять до України — що обговорюватимуть

8 січ 2022, 12:40
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Зустріч нормандських радників лідерів Німеччини та Франції — Йенса Пльотнера і Еммануеля Бонна — пройде в Україні.

Вони візьмуть участь у переговорах на рівні радників з українською стороною. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у Facebook.

За словами Єрмака, цього тижня він вже розмовляв з нормандськими радниками напередодні їхнього візиту до Москви. Після чого він обговорював ситуацію навколо українських кордонів і аспекти безпеки з помічником держсекретаря США по Європі та Євразії Карен Донфрід.

А наступного тижня мої колеги з Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату, приїдуть до Києва, — додав Єрмак.


Під час візиту обговорюватимуть врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів «нормандської четвірки». Очікується, що вона відбудеться протягом найближчих тижнів.

Джерело: Ракурс


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