Нормандські радники прилетять до України. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165424-normandski-radnyky-pryletyat-do-ukrayiny-scho-obgovoruvatymut.html

Ракурс

Зустріч нормандських радників лідерів Німеччини та Франції — Йенса Пльотнера і Еммануеля Бонна — пройде в Україні.

Вони візьмуть участь у переговорах на рівні радників з українською стороною. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у Facebook.

За словами Єрмака, цього тижня він вже розмовляв з нормандськими радниками напередодні їхнього візиту до Москви. Після чого він обговорював ситуацію навколо українських кордонів і аспекти безпеки з помічником держсекретаря США по Європі та Євразії Карен Донфрід.

А наступного тижня мої колеги з Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату, приїдуть до Києва, — додав Єрмак.



Під час візиту обговорюватимуть врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів «нормандської четвірки». Очікується, що вона відбудеться протягом найближчих тижнів.