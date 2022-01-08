Повені в Україні – яким регіонам загрожує небезпека. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n165430-poveni-v-ukrayini-yakym-regionam-zagrojuie-nebezpeka.html

Ракурс

Погода в Україні залишається небезпечною в окремих регіонах. 8 січня у басейнах кількох українських річок почав зростати рівень води, тож виникла загроза затоплень.

На річках Закарпаття — Латориця та Тиса — продовжиться підвищення рівнів води. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

8−9 січня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується поновлення підйомів рівнів води на 0,1 — 0,5 м над рівнями, місцями можливий початковий вихід води на заплаву.

На річці Західний Буг біля міста Кам’янка-Бузька (Львівська область) продовжиться подальше затоплення заплави (1 рівень небезпеки, жовтий).

Також синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку у високогір’ї Карпат. Туристам радять утриматися від походів у гори.

Станом на 9.20 8 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний, 7−9 м/с. Температура повітря складає 11° морозу.

«Ракурс» повідомляв, що погода в Україні 8 січня очікується без істотних опадів. Лише вдень у Карпатах можливий невеликий сніг.