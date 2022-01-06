Штормове попередження оголошено в Україні — де чекати небезпеки

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Штормове попередження оголосила 6 січня Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Зокрема, сьогодні вдень у Закарпатській області очікуються інтенсивні дощі з переходом у мокрий сніг, а в Карпатах — налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

6 сiчня на річці Тиса біля Вилока продовжиться пiдвищення рiвня води на 2,5−3 метри із виходом води на заплаву (І рівень небезпеки — жовтий). 6−7 січня на річці Латориці біля Чопа, внаслідок добігання води паводкової хвилі, продовжиться підвищення рівня води на 2−2,5 метра з виходом води на заплаву та можливим початковим затопленням дороги М. Геївці — Тисянка Ужгородського району Закарпатської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий), — попереджають у ДСНС з посиланням на прогноз синоптиків.

Також 6−9 сiчня на рiчках басейну Захiдного Бугу у Львiвській і Волинській областях очiкується пiдйом рiвня води до півметра. У ДСНС не виключають виходу води на заплаву.

Окрім цього на ріці Захiдний Буг бiля міста Кам’янка-Бузька продовжиться затоплення заплави.

Також 6 січня на високогір’ї Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.