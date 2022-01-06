Штормовое предупреждение объявлено в Украине - подробности

https://racurs.ua/n165357-shtormovoe-preduprejdenie-obyavleno-v-ukraine-podrobnosti.html

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Штормовое предупреждение объявила 6 января Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В частности, сегодня днем в Закарпатской области ожидаются интенсивные дожди с переходом в мокрый снег, а в Карпатах — налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

6 января на реке Тиса у Вилока продолжится повышение уровня воды на 2,5−3 метра с выходом воды на пойму (I уровень опасности — желтый). 6−7 января на реке Латорица возле Чопа, в результате добегания воды паводковой волны, продолжится повышение уровня воды на 2−2,5 метра с выходом воды на пойму и возможным начальным затоплением дороги М. Геевцы — Тысянка Ужгородского района Закарпатской области (II уровень опасности — оранжевый), — предупреждают в ГСЧС со ссылкой на прогноз синоптиков.

6−9 января на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях ожидается подъем уровня воды до полуметра. В ГСЧС не исключают выхода воды на пойму.

Кроме этого на реке Западный Буг возле города Каменка-Бугская продолжится затопление поймы.

Также 6 января в высокогорье Закарпатской и горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.