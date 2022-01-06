Полотенца вместо винтовок— Bloomberg о том, почему ВСУ не готовы остановить Россию

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Вооруженные силы Украины гораздо сильнее и лучше подготовлены, чем в 2014 году, когда они не смогли противостоять аннексии Крыма с Россией. Но нехватка оружия от Запада и нехватка средств оставили войска без значительных запасов базовых вещей, которые им понадобятся в условиях интенсивного конфликта.

Так издание Bloomberg в аналитической статье о ВСУ объяснило, почему Киев пока не может самостоятельно остановить агрессию Россию.

Речь идет о нерациональном распределении ресурсов, в частности налогов, в контексте нужд обороны.

Издание приводит слова оппозиционного нардепа Сергея Рахманина о том, что в бюджет закладывалась покупка только половины необходимых бронежилетов, в списке не хватало винтовок и шлемов, зато был запрос на дорогие вафельные полотенца и советское оборудование для обнаружения радиации.

У меня возник вопрос: хорошо, допустим, завтра начинается война, — вам действительно нужны эти вещи? — сказал Рахманин.

Впоследствии полотенца и детекторы вычеркнули из списка. В Минобороны слова Рахманина не прокомментировали.

Издание отмечает, что Украина в прошлом году потратила на оборонные закупки 838 млн. дол. Россия тратит на закупки около 40% своего оборонного бюджета, что превышает 60 млрд долл. Это вдвое больше в абсолютном выражении, чем Франция, Германия или Великобритания.

Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков рассказал, что в 2014 году Украина могла ввести в боевые действия 120 тыс. военнослужащих, а сейчас способна развернуть 205 тыс. военнослужащих и рабочее оборудование, хотя и часто устаревшее.

Впрочем, Bloomberg считает, что в случае войны только массивный приток современного оружия от западных покровителей может обеспечить защиту Украины.

До сих пор запросы Киева на такие дорогие товары как системы противовоздушной и противоракетной обороны остались без ответа.

В новом пакете помощи США есть противотанковые ракеты Javelin, стрелковое оружие, медицинские комплекты и бронежилеты, а также защитное вооружение и поддержка кибер-возможностей Украины.

Объем американского оборонного бюджета на 2022 год составляет около 770 млрд дол. Документ предполагает выделение 300 млн дол. военной помощи для Вооруженных сил Украины.

Источник: Bloomberg