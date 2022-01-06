Трассу национального значения могут перекрыть на Закарпатье из-за наводнения

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Трассу национального значения могут перекрыть на Закарпатье из-за разлива реки Тиса в селе Рокосово. Речь идет о перекрытии автодороги национального значения Мукачево — Рогатин. Водителям будет предлагаться объезд.

Сегодня начинается разлив реки Тиса. В районе железнодорожного переезда села Рокосово на дороге национального значения Н-09 Мукачево — Рогатин возможный выход речной воды и перелив через дорогу. Вероятно перекрытие трассы, поэтому водителям предложат объезд через Иршавщину, — сообщил спикер Управления ГСЧС в Закарпатской области Федор Филип, пишет «Укринформ».

По состоянию на 8.00 дорога оставалась проездной, там дежурят патрульные полицейские.

Автодорога Н-09 — автомобильный путь национального значения, который проходит по территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Начинается в Мукачево, проходит через Хуст, Тячев, Рахов, Ясиня, Яблуницкий перевал, Яремче, Надворную, Ивано-Франковск, Галич, Рогатин и заканчивается во Львове.

В результате интенсивных осадков, поднятия паводковых вод и поверхностного стока было подтоплено 177 домохозяйств, 38 подвалов жилых домов, одно подвальное помещение школы и три помещения трансформаторных подстанций, — сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.



Вчера на Закарпатье начались подтопления из-за интенсивных осадков в горных регионах. Больше всего пострадали Межгорье и Раховщина, Тячевщина, часть Береговского района.

Напомним, в результате интенсивных дождей и повышения уровня воды произошел выход реки Боржава на пойму в Хустском районе. В результате чего были подтоплены 55 га сельскохозяйственных угодий. Работы по откачке воды продолжаются.