Украинские COVID-сертификаты признали еще шесть стран мира

https://racurs.ua/n165354-ukrainskie-covid-sertifikaty-priznali-esche-shest-stran-mira.html

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Украинские COVID-сертификаты вакцинации от коронавируса признали еще шесть стран мира, среди них три популярные у туристов из нашей страны.

Речь идет о таких государствах:

Ливан;

Черногория;

Тайвань;

Уругвай;

Тунис;

Таиланд.

Минздрав 6 января сообщил, что при пересечении границы с этими странами граждане Украины могут использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в приложении «Дія». Это касается тех, кто вакцинировался от коронавирусной болезни или недавно выздоровел.

Вакцинированные граждане Украины смогут посещать больше стран без ПЦР-тестов и самоизоляции в странах прибытия, если это позволяет эпидемическая ситуация, — пояснила замминистра Мария Карчевич.

На сегодняшний день в состав доверительной сети е-здоровья Евросоюза, признающей цифровые сертификаты, входит 60 стран мира. Полный список стран-участниц сети можно найти на сайте Еврокомиссии.

В 2022 году планируется, что состав цифровой сети расширится до 80 стран-участниц.