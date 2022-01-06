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Ракурс
Украинские COVID-сертификаты признали еще шесть стран мира

Украинские COVID-сертификаты признали еще шесть стран мира

6 янв 2022, 10:25
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Украинские COVID-сертификаты вакцинации от коронавируса признали еще шесть стран мира, среди них три популярные у туристов из нашей страны.

Речь идет о таких государствах:

  • Ливан;
  • Черногория;
  • Тайвань;
  • Уругвай;
  • Тунис;
  • Таиланд.

Минздрав 6 января сообщил, что при пересечении границы с этими странами граждане Украины могут использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в приложении «Дія». Это касается тех, кто вакцинировался от коронавирусной болезни или недавно выздоровел.

Вакцинированные граждане Украины смогут посещать больше стран без ПЦР-тестов и самоизоляции в странах прибытия, если это позволяет эпидемическая ситуация, — пояснила замминистра Мария Карчевич.

На сегодняшний день в состав доверительной сети е-здоровья Евросоюза, признающей цифровые сертификаты, входит 60 стран мира. Полный список стран-участниц сети можно найти на сайте Еврокомиссии.


В 2022 году планируется, что состав цифровой сети расширится до 80 стран-участниц.

Темпы вакцинации в Украине, 6 января, данные - Слово и дело

Источник: Ракурс


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