Українські COVID-сертифікати визнали ще шість країн світу

Українські COVID-сертифікати вакцинації від коронавірусу визнали ще шість країн світу, серед них три є популярними в туристів з нашої країни.

Йдеться про такі держави:

Вакциновані громадяни України матимуть можливість відвідувати більше країн без ПЛР-тестів та самоізоляції в країнах прибуття, якщо це дозволяє епідемічна ситуація, — пояснила заступниця міністра Марія Карчевич.

МОЗ 6 січня повідомило, що під час перетину кордону з цими країнами громадяни України можуть використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий в застосунку «Дія». Це стосуватиметься тих, хто вакцинувався від коронавірусної хвороби або нещодавно одужав.

На сьогодні до складу довірчої мережі е-здоров'я Євросоюзу, яка визнає цифрові сертифікати, входить 60 країн світу. Повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти на сайті Єврокомісії.

У 2022 році планується, що склад цифрової мережі розшириться до 80 країн-учасниць.