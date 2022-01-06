Трасу національного значення можуть перекрити на Закарпатті через повінь

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Трасу національного значення можуть перекрити на Закарпатті через розлив річки Тиса у селі Рокосово. Йдеться про перекриття автошляху національного значення Мукачево — Рогатин. Водіям пропонуватимуть об’їзд.

Сьогодні починається розлив річки Тиса в районі залізничного переїзду села Рокосово на дорозі національного значення Н-09 Мукачево — Рогатин можливий вихід річкової води та перелив через дорогу. Ймовірне перекриття траси, відтак водіям запропонують об’їзд через Іршавщину, — повідомив спікер Управління ДСНС в Закарпатській області Федір Філіп, пише «Укрінформ».

Станом на 8.00 дорога залишається проїзною, на місті чергують патрульні поліцейські.

Автошлях Н-09 — автомобільний шлях національного значення, який проходить територією Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Починається у Мукачеві, проходить через Хуст, Тячів, Рахів, Ясіня, Яблуницький перевал, Яремче, Надвірну, Івано-Франківськ, Галич, Рогатин та закінчується у Львові.

Внаслідок інтенсивних опадів, підняття паводкових вод та поверхневого стоку було 177 дворогосподарств, 38 підвалів житлових будинків, одне підвальне приміщення ЗОШ та три приміщення трансформаторних підстанцій, — повідомили у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.



Учора на Закарпатті почалися підтоплення через інтенсивні опади у гірських регіонах. Найбільше постраждали Міжгірщина та Рахівщина, Тячівщина, частина Берегівського району.

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