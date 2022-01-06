Рушники замість гвинтівок - Bloomberg про те, чому ЗСУ не готові зупинити Росію

https://racurs.ua/ua/n165356-rushnyky-zamist-gvyntivok-bloomberg-pro-te-chomu-zsu-ne-gotovi-zupynyty-rosiu.html

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Збройні сили України набагато сильніші та краще підготовлені, ніж у 2014 році, коли вони не змогли протистояти анексії Криму Росією. Але нестача зброї від Заходу та нестача коштів удома залишили війська без значних запасів базових речей, які їм знадобляться в умовах інтенсивного конфлікту.

Так видання Bloomberg в аналітичній статті про ЗСУ пояснило, чому Київ поки не може самостійно зупинити агресію Росію.

Йдеться про нераціональний розподіл ресурсів, зокрема податків, у контексті потреб оборони.

Видання наводить слова опозиційного нардепа Сергія Рахманіна про те, що до бюджету закладалася покупка лише половини необхідних бронежилетів, у списку не вистачало гвинтівок та шоломів, натомість був запит на дорогі вафельні рушники та радянське обладнання для виявлення радіації.

У мене виникло питання: добре, припустимо, завтра починається війна, — вам справді потрібні ці речі? — сказав Рахманін.

Згодом рушники та детектори викреслили зі списку. В Міноборони слова Рахманіна не прокоментували.

Видання зазначає, що Україна торік витратила на оборонні закупівлі 838 млн дол. Росія витрачає на закупівлі близько 40% свого оборонного бюджету, що перевищує 60 млрд дол. Це удвічі більше в абсолютному вираженні, ніж Франція, Німеччина чи Велика Британія.

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков розповів виданню, що у 2014 році Україна могла ввести в бойові дії 120 тис. військовослужбовців, а зараз здатна розвернути 205 тис. військовослужбовців і робоче обладнання, хоч і часто застаріле.

Утім, Bloomberg вважає, що у разі війни лише масивний приплив сучасної зброї від західних покровителів може забезпечити Україні захист.

Досі запити Києва на такі дорогі товари, як системи протиповітряної та протиракетної оборони залишилися без відповіді.

У новому пакеті допомоги США є протитанкові ракети Javelin, стрілецька зброя, медичні комплекти та бронежилети, а також захисне озброєння та підтримку кібер-можливостей України.

Обсяг американського оборонного бюджету на 2022 рік становить майже 770 млрд дол. Документ передбачає виділення 300 млн дол. військової допомоги для Збройних сил України.

Джерело: Bloomberg