17-річний син відомої співачки наклав на себе руки. Фото: AP Photo

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Ракурс

Син співачки Шинейд О’Коннор наклав на себе руки. За два дні до цього ірландська виконавиця повідомила, що Шейн зник.

Хлопцеві було 17 років. Він один із чотирьох дітей виконавиці. Про трагічну новину співачка повідомила у суботу, 8 січня, на своїй сторінці у Twitter.

Мій прекрасний син, світло мого життя, сьогодні вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер із Богом. Нехай він спочиває з миром, і нехай ніхто не наслідуватиме його приклад, — написала співачка.

Декілька днів тому Шинейд О’Коннор повідомила, що її син зник. Юнак втік із лікарні, в якій він проходив лікування після двох спроб суїциду.

У співачки залишилося троє дітей. Загиблий Шейн — син співачки від музиканта Донала Ланні. Шинейд Марія Бернадетт О’Коннор народилася у Дубліні.

Вона навчалася у католицькій школі, звідки її вигнали через бунтарську поведінку. У ранні роки Шинейд неодноразово піддавалася булінгу з боку однолітків.

Музична кар'єра Шинейд О’Коннор розпочалася у 18 років — вона співала у ресторанах та на міських святах, а після вступила до музичного коледжу.

1986 року вона дебютувала з саундтреком до фільму The Captive. Вона записувалася разом із гітаристом U2 Еджем. О’Коннор захищала діяльність IRA, критикувала колег, зокрема групу U2, і навіть сварилася з Френком Сінатрою.

2018 року співачка прийняла іслам та змінила ім’я на Магду Давітт, а через рік — на Шухада Давітт. Артистка лікувалась від наркозалежності й хотіла вкоротити собі віку, але впоралася з проблемами та повернулася до активного життя.