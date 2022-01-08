17-летний сын известной певицы покончил с собой. Фото: AP Photo

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Ракурс

Сын певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой. За два дня до этого ирландская исполнительница сообщила, что Шейн пропал.

Парню было 17 лет. Он один из четверых детей исполнительницы. О трагической новости певица сообщила в субботу, 8 января, на своей странице в Twitter.

Мой прекрасный сын, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру, — написала певица.

Несколько дней назад Шинейд О’Коннор сообщила, что ее сын пропал. Юноша сбежал из больницы, в которой он проходил лечение после двух попыток суицида.

У певицы осталось трое детей. Погибший Шейн — сын певицы от музыканта Донала Ланни. Шинейд Мария Бернадетт О’Коннор родилась в Дублине.

Она училась в католической школе, откуда ее выгнали из-за бунтарского поведения. В ранние годы Шинейд неоднократно подвергалась булингу со стороны сверстников.

Музыкальная карьера Шинейд О’Коннор началась в 18 лет — она пела в ресторанах и на городских праздниках, а после поступила в музыкальный колледж.

В 1986 она дебютировала с саундтреком к фильму The Captive. Она записывалась вместе с гитаристом U2 Эджем. О’Коннор защищала деятельность IRA, критиковала коллег, включая группу U2, и даже задиралась с Фрэнком Синатрой.

В 2018 году певица приняла ислам и сменила имя на Магду Давитт, а через год на Шухада Давитт. Артистка лечилась от наркозависимости и хотела покончить с собой, но справилась с проблемами и вернулась к активной жизни.