Кто виноват в катастрофе самолета МАУ – Генпрокуратура назвала имена. Фото: Укринформ

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Ракурс

Катастрофа самолета МАУ в Иране по-прежнему остается нерасследованным делом. В Офисе генпрокурора заявили, что им известны имена вероятных исполнителей преступления.

В то же время Иран не оказывает должного содействия в расследовании катастрофы. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в рубрике «Мнение» на сайте «Радио Свобода».

Украине следует активизировать собственное расследование и настаивать на международном сотрудничестве с пострадавшими странами, — отметил он.

Мамедов добавил, что из разных источников Украине известны вероятные исполнители преступления и сейчас нужно только проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц.

В случае отказа Ирана признать свою ответственность и выплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск против Ирана в Международный суд ООН, — резюмировал заместитель генпрокурора.

Также он назвал имена лиц, о которых идет речь:

капитан Мехди Хосрави (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1);

первый лейтенант Мейсам Хейроллахи (Meysam Kheiro);

третий лейтенант Саед Ахмад Мири (Seyed Ahmad Miri, оператор);

первый лейтенант Магамад Маджид Эслам Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost);

капитан Саджад Мохаммади (Sajjad Mohammadi);

майор Хамед Мабхут (Hamed Mabhout);

бригадный генерал Али Акбар Сейдун (Ali Akbar Seydoun);

второй бригадный генерал Ибрагим Сафаи Киа (Ibrahim Safaei Kia);

полковник Мостафа Фарати (Mostafa Faratі).

Напомним, 8 января 2020 года «Боинг» МАУ сбили двумя зенитными ракетами в иранском небе. 176 человек погибли, в том числе 167 пассажиров и 9 членов экипажа (среди них — 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны).

После нескольких дней возражений в Иране официально признали вину за сбивание украинского самолета с зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, которое назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность.

В марте 2021 года иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии самолета. Причиной рокового запуска была ошибка оператора, определившего самолет как «вражеский объект».

Киев ответил, что окончательный технический отчет Ирана о причинах аварии — это попытка скрыть истинные причины катастрофы.

В апреле в Иране заявили, что десятым должностным лицам предъявлены обвинения. Ни одного имени или должности не назвали. В МИД на это ответили, что Украина не будет принимать не подтвержденную реальными доказательствами версию сбивания самолета МАУ.

6 января 2022 года международная группа, в которую входят Украина, Швеция, Британия и Канада, выступила с заявлением, указав, что Иран дал однозначный ответ, отказавшись от переговоров. Иран до сих пор не дал полных ответов группе, второй год игнорирует запросы Генпрокуратуры Украины и не называет имена и должности виновных.

Источник: «Радио Свобода»