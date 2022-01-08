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Вячеслав Чепурченко, российский актер, получил запрет на въезд в Украину за посещение оккупированного Россией Крыма.

34-летний актер направлялся на съемки в Украине. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Украинские пограничники завернули Чепурченко по прибытию в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время проведения мероприятий контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Во время беседы актер всячески открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове. В частности, он подчеркивал, что направился в Украину на съемки.

За нарушения норм украинского законодательства актера не пропустили в Украину, кроме того, он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года. Мужчина вернется обратным рейсом.

Напомним, ранее мы сообщали, что россиянин пытался попасть в Украину из Абу-Даби, притворяясь агентом российских спецслужб. 45-летний мужчина рассказал пограничникам, что прибыл «под прикрытием» и является бывшим ФСБшником и «героем России», сбежавшим из-за якобы атаки со стороны РФ.