Собака. Фото: istock

https://racurs.ua/n165426-neobychnyy-navyk-obnarujili-u-sobak-foto-eksperimenta.html

Ракурс

Новое исследование показало, что собаки способны отличать родной язык хозяина от иностранных языков.

Это первое исследование, обнаружившее такую способность у любого животного, кроме человека. Об этом сообщает NeuroImage.

Исследователи научили 18 домашних собак лежать внутри функционального магнитно-резонансного томографа (фМРТ) для записи мозговой активности. В это время питомцы слушали аудиозаписи человеческой речи. При этом две собаки, участвовавшие в исследовании, жили в домах, в которых говорили исключительно на испанском языке, а остальные 16 принадлежали к семьям, говорящим на венгерском.

Во время исследования собаки слушали отрывки из книги «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери на испанском и венгерском языках. Им также включали сильно обработанные версии записей, в которых невозможно было различить какие-либо слова.

Результаты эксперимента показали, что собаки не только могли четко различать человеческую речь и набор звуков, но и по-разному реагировали на знакомые и незнакомые языки. Специфичные для языка паттерны располагались во вторичной слуховой коре, что указывает на то, что отдельные области коры поддерживают обнаружение естественности речи и репрезентацию языка в мозге собаки.

Ученые выяснили, что пожилые собаки лучше различали языки. Это, вероятно, указывает на то, что более длительное воздействие человеческой речи позволяет домашним собакам совершенствовать навыки распознавания речи.

Напомним, ранее мы сообщали, что породистые собаки имеют генетические заболевания из-за близкородственного скрещивания. Но есть одна порода, которая по сравнению с остальными считается здоровой.

Источник: NeuroImage