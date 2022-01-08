https://racurs.ua/ua/n165426-nezvychaynu-navychku-vyyavyly-u-sobak-foto-eksperymentu.html

Ракурс

Нове дослідження показало, що собаки здатні відрізняти рідну мову господаря від іноземних мов.

Це перше дослідження, що виявило таку здатність у будь-якої тварини, крім людини. Про це повідомляє NeuroImage.

Дослідники навчили 18 домашніх собак лежати всередині функціонального магнітно-резонансного томографа (фМРТ) для запису мозкової активності. У цей час вихованці слухали аудіозаписи людської мови. Водночас два собаки, які брали участь у дослідженні, жили в будинках, у яких говорили виключно іспанською мовою, а інші 16 належали до сімей, що розмовляють угорською.

Під час дослідження собаки слухали уривки з книги «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері іспанською та угорською мовами. Їм також включали сильно оброблені версії записів, в яких неможливо було розрізнити будь-які слова.

Результати експерименту показали, що собаки не тільки могли чітко розрізняти людську мову і набір звуків, але і по-різному реагували на знайомі та незнайомі мови. Специфічні для мови патерни розташовувалися у вторинній слуховій корі, що вказує на те, що окремі області кори підтримують виявлення природності мови та репрезентацію мови в мозку собаки.

Вчені з’ясували, що літні собаки краще розрізняли мови. Це, ймовірно, вказує на те, що триваліший вплив людської мови дозволяє домашнім собакам удосконалювати навички розпізнавання мови.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що породисті собаки мають генетичні захворювання через близькоспоріднене схрещування. Але є одна порода, яка в порівнянні з іншими вважається здоровою.

Джерело: NeuroImage