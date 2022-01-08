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Ракурс
Актор. Фото: УУП

Відомого російського актора завернули на кордоні (ФОТО, ВІДЕО)

8 січ 2022, 14:09
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В’ячеслав Чепурченко, російський актор, отримав заборону на в’їзд в Україну за відвідування окупованого Росією Криму.

34-річний актор прямував на знімання в Україну. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Українські прикордонники завернули Чепурченка після прибуття до Борисполя авіарейсом зі Стамбула. Під час проведення заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Документи актора. Фото: ДПСУ

Під час бесіди актор усіляко відхрещувався та заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові. Зокрема, він наголошував, що прямував в Україну на знімання.


За порушення норм українського законодавства актора не пропустили в Україну, крім того, він отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки. Чоловік повернеться зворотним рейсом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіянин намагався потрапити до України з Абу-Дабі, удаючи агента російських спецслужб. 45-річний чоловік розповів прикордонникам, що прибув «під прикриттям» і є колишнім ФСБшником та мало не «героєм Росії», який втік через нібито атаки з боку РФ.

Джерело: Ракурс


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