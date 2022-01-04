Катастрофа самолета МАУ – канадский суд хочет взыскать с Ирана 84 млн долларов

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Катастрофа самолета МАУ была умышленной атакой Ирана, которая унесла жизни многих людей. Канадский суд обязал Иран выплатить семьям шести человек, погибшим в катастрофе, компенсацию.

Родственники погибших должны получить 84 млн дол. Об этом сообщило местное издание CBC.

Это решение стало следствием майского приговора верховного суда Онтарио, признавшего крушение самолета МАУ умышленным террористическим актом.

Несколько семей, лишившихся близких в этой катастрофе, подали гражданский иск против Ирана, и 31 декабря судья присудил им многомиллионную компенсацию.

Адвокат истцов заявил, что его команда потребует арестовать иранские активы в Канаде и за рубежом. По его словам, у Ирана есть нефтяные танкеры, которые можно использовать для взыскания компенсаций.

Напомним, 8 января 2020 года «Боинг» МАУ сбили двумя зенитными ракетами в иранском небе. 176 человек погибли, в том числе 167 пассажиров и 9 членов экипажа (среди них — 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны).

После нескольких дней возражений в Иране официально признали вину за сбивание украинского самолета с зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, которое назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность.

В марте 2021 года иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии самолета. Причиной рокового запуска была ошибка оператора, определившего самолет как «вражеский объект».

Киев ответил, что окончательный технический отчет Ирана о причинах аварии — это попытка скрыть истинные причины катастрофы.

В апреле в Иране заявили, что десятым должностным лицам предъявлены обвинения. Ни одного имени или должности не назвали. В МИД на это ответили, что Украина не будет принимать не подтвержденную реальными доказательствами версию сбивания самолета МАУ.

Источник:CBC