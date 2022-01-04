Турция вводит пятую дозу вакцины от коронавируса

https://racurs.ua/n165272-turciya-vvodit-pyatuu-dozu-vakciny-ot-koronavirusa.html

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Вакцинация против коронавируса в Турции продолжается — правительство страны позволило делать пятую прививку тем, кто уже получил четыре дозы вакцины.

В частности, речь идет о двух дозах китайской вакцины Sinovac и двух дозах вакцины BioNTech. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Лица, получившие две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech не менее трех месяцев назад, смогут записаться на получение пятой дозы. Вторую бустерную дозу вакцины могут получить «определенные группы людей». Для получения дозы доступны вакцины Sinovac, BioNTech и турецкая вакцина Turkovac.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый штамм коронавируса появился во Франции — его привез путешественник, вернувшийся из Камеруна. Ученые начали его изучение.