Сын Елизаветы II за шаг от приговора по делу о сексуальном насилии

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Ракурс

Суд Манхэттена принял иск против принца Эндрю. Сына королевы Елизаветы II обвиняют в сексуальном насилии.

4 января в федеральном суде Манхэттена продолжится рассмотрение иска американки Вирджинии Джуффре (до замужества — Робертс) против сына британской королевы Елизаветы II принца Эндрю, герцога Йоркского. Адвокаты принца пытаются отклонить иск, а Джуффре утверждает, что ее привезли в Великобританию для сексуальной эксплуатации и заставили заниматься сексом с герцогом Йоркским без согласия в доме Гислейн Максвелл. Ее признали виновной в развращении малолетних, сообщает BBC.

Эндрю отвергает все обвинения в свой адрес. 3 января суд Нью-Йорка обнародовал внесудебное соглашение, заключенное финансистом Джеффри Эпштейном и Джуфре, которая обвинило его в сексуальной эксплуатации. Документ может быть ключевым при рассмотрении иска Джуффре против принца Эндрю.

В документе, который составили в 2009 году, говорится, что Джуффре получает 500 тыс. дол. в обмен на прекращение рассмотрения ее иска против Эпштейна. Отдельным пунктом в нем значится, что Джуффре отказывается и от исков по поводу «потенциальных ответчиков», с которыми связан финансист.

Представители принца полагают, что соглашение признает иск Джуффре против герцога Йоркского неправомерным. Адвокаты Джуффре считают, что соглашение не имеет отношения к его иску против принца и вообще к делу Эпштейна.

Адвокаты принца Эндрю также заявляют, что у суда Нью-Йорка нет юрисдикции на том основании, что Джуффре проживает в Австралии.

Если ходатайство адвокатов Эндрю о прекращении разбирательства отклонят, судебные слушания состоятся не ранее сентября 2022 года.

История вопроса

Иск Джуффре по отношению к принцу Эндрю — гражданский. Федеральный суд Манхэттена принял его к рассмотрению летом прошлого года. Джуффре утверждает, что 20 лет назад, когда ей было 17, она подвергалась сексуальной эксплуатации со стороны Эпштейна и его подруги Максвелл.

По словам Джуффре, ей приходилось оказывать сексуальные услуги и друзьям Эпштейна, среди которых были богатые бизнесмены, ученые и другие известные и состоятельные люди. Джуффре утверждает, что одним из них был и герцог Йоркский. Из-за этих действий она обвиняет принца в сексуальных притязаниях.

Принц Эндрю назвал общую фотографию с Джуффре подделкой. Она же утверждает, что встречалась с принцем в Нью-Йорке и на Виргинских островах.

В конце декабря коллегия присяжных в нью-йоркском суде признала подругу покойного Эпштейна, британскую светскую львицу Гислейн Максвелл виновной в привлечении несовершеннолетних девочек в противозаконные сексуальные связи.

60-летнюю Максвелл обвиняли в том, что она с 1994 по 2004 год снабжала девочек Эпштейну, который занимался сексуальными играми с ними сам и предлагал их своим друзьям. Теперь, после суда присяжных, Максвелл грозит до 80 лет тюрьмы.

Сына королевы Елизаветы II могут попросить прекратить использовать титул его высочайшести, если он проигрывает дело по иску американки Вирджинии Джуффре, пишет газета Times со ссылкой на источники.

Принц Эндрю — восьмой в очереди на британский престол. Его могут также попросить прекратить сотрудничество с остающимися под его патронажем благотворительными организациями и отправить в некую форму «внутреннего изгнания». Такая идея, как пишет Times, обсуждается в Букингемском дворце.

При дворе обсуждают, как защитить монархию и репутацию королевы в случае проигрыша герцога Йоркского в суде.

Газета проводит аналогию с герцогом и герцогиней Сассекскими, которых после прекращения королевских обязанностей не лишили титулов, но попросили не использовать их.

Представитель Букингемского дворца назвал такие заявления безосновательными, отказавшись что-либо комментировать, пока продолжается судебное разбирательство.

Источники: BBC, Times