Королева Елизавета II. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/n164478-britanskoy-monarhii-grozit-krah-korolevskiy-biograf-nazval-prichinu.html

Ракурс

Британскую монархию ждет крах из-за скандалов в королевской семье.

Династия Виндзоров погрязла в многочисленных скандалах. В июне 2022 года Великобритания будет отмечать 70-летний юбилей правления королевы Елизаветы II. Но празднование платинового юбилея не может скрыть тот факт, что королевскую семью рвут на части скандалы и конфликты. Об этом заявил биограф британской королевской семьи Маргарет Холдер, сообщает издание Daily Express.

Холдер отметил, что в 2021 году принцы Уильям и Гарри так и не смогли помириться. Еще больший скандал может возникнуть после того, как в конце 2022 года опубликуют мемуары принца Гарри. Кроме того, обострить конфликт между наследниками престола может и 25-я годовщина смерти принцессы Дианы.

Не затихают скандалы того, что принца Эндрю продолжают обвинять в изнасиловании несовершеннолетних девушек.

С именем принца Чарльза тоже связан скандал — в 2021 году одного из советников принца уличили в том, что он пообещал саудовскому предпринимателю Махфузу Марею Мубараку бен Махфузу помощь в обмен на пожертвования. После того как предприниматель пожертвовал в фонд принца Чарльза 1,5 млн фунтов стерлингов, его наградили орденом Британской империи.

Напомним, в октябре СМИ сообщали, что королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в пользу принца Чарльза. В ближайшие пять лет королева хочет делегировать обязанности своему сыну.

Источник: Daily Express