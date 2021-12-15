Королева Єлизавета II. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n164478-brytanskiy-monarhiyi-zagrojuie-krah-korolivskyy-biograf-nazvav-prychynu.html

Ракурс

Британську монархію чекає крах через скандали в королівській родині.

Династія Віндзорів загрузла в численних скандалах. У червні 2022 року Велика Британія відзначатиме 70-річний ювілей правління королеви Єлизавети II. Але святкування платинового ювілею не може приховати той факт, що королівську сім’ю рвуть на частини скандали й конфлікти. Про це заявив біограф британської королівської сім’ї Маргарет Холдер, повідомляє видання Daily Express.

Холдер відзначив, що у 2021 році принци Вільям і Гаррі так і не змогли помиритися. Ще більший скандал може виникнути після того, як наприкінці 2022 року опублікують мемуари принца Гаррі. Крім того, загострити конфлікт між спадкоємцями престолу може й 25-а річниця смерті принцеси Діани.

Не затихають скандали того, що принца Ендрю продовжують звинувачувати у зґвалтуванні неповнолітніх дівчат.

З ім’ям принца Чарльза теж пов’язаний скандал — у 2021 році одного з радників принца викрили в тому, що він пообіцяв саудівському підприємцю Махфузу Марею Мубараку бен Махфузу допомогу в обмін на пожертвування. Після того як підприємець пожертвував до фондів принца Чарльза 1,5 млн фунтів стерлінгів, його нагородили орденом Британської імперії.

Нагадаємо, у жовтні ЗМІ повідомляли, що королева Великої Британії Єлизавета II може зректися престолу на користь принца Чарльза. У найближчі п’ять років королева хоче делегувати обов’язки своєму синові.

Джерело: Daily Express