https://racurs.ua/n165270-pyanyy-mujchina-ugrojal-ubit-barmena-iz-za-ukrainskogo-yazyka-v-mariupole-video.html

Ракурс

Языковой скандал произошел в Мариуполе — посетитель одного из ночных заведений города неадекватно отреагировал на украинский язык бармена и устроил скандал.

Ролик инцидента появился в одном из местных Telegram-каналов. На видео попала лишь часть конфликта между мужчиной и работниками заведения.

По словам очевидцев, мужчине не понравился украинский язык персонала бара, и он решил по этому поводу высказаться. Вскоре претензии бармена переросли в обвинения с нецензурной бранью и угрозами. Одна из женщин пыталась успокоить посетителя и уговаривала его покинуть здание, однако тот настаивал на собственной правоте.

Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На фильм на телефон другими клиентами бара он отреагировал неприличным жестом, показав на камеру средний палец.

На место происшествия вызвали полицию. Пользователи соцсетей нашли профиль мужчины в Facebook, в котором тот распространял хвалебные новости о Владимире Путине. После огласки конфликта свою страницу он удалил.

Напомним, ранее мы сообщали, что языковой скандал разгорелся в Киеве — местную жительницу отказались принимать на работу, мотивируя это тем, что она не говорит по-русски.