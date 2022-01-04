Кошки захватили спутниковую тарелку Starlink – Илон Маск отреагировал

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Ракурс

Курьезный случай произошел в Канаде — кошки «оккупировали» спутниковую тарелку Starlink, решив погреться в 25-градусный мороз. Скорость сигнала в результате сильно замедлилась.

О необычной проблеме рассказал пользователь высокоскоростного интернета Starlink Аарон Тейлор на своей странице в Twitter.

Спутниковую тарелку мужчине временно пришлось установить на земле, пока не удастся переделать старую крутую крышу дома.

По его словам, спутниковый интернет от Илона Маска работал отлично, пока стоящую почти горизонтально антенну не облюбовали сразу пять кошек. В мороз устройство слегка нагревается, и животным нравится лежать на нем.

Кошки живут во дворе, но у них есть отапливаемый домик с едой и водой. Тем не менее в солнечную погоду они предпочитают гулять на свежем воздухе. А чтобы не замерзнуть, котики устроились на спутниковой тарелке.

История набрала около 180 тыс. отметок «нравится», в том числе от основателя Starlink Илона Маска.

Некоторые обратили внимание на то, что излучение работающей на передачу данных спутниковой тарелки может быть опасным для здоровья кошек.

Напомним, коты стали виновниками 107 пожаров в домах Сеула, которые произошли в период с января 2019 года по ноябрь 2021 года.