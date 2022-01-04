Повторную вакцинацию от коронавируса разрешили для детей в США

https://racurs.ua/n165268-povtornuu-vakcinaciu-ot-koronavirusa-razreshili-dlya-detey-v-ssha.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире. В США одобрили ревакцинацию подростков от 12 лет и детей от 5 лет с иммунными заболеваниями.

Прививать будут вакциной Pfizer. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по надзору за качеством продовольствия и лекарственных средств США.

Как минимум до пяти месяцев сокращается период между завершением полной вакцинации и ревакцинацией. Позволено ввести третью дозу вакцины детям с проблемами иммунной системы в возрасте от пяти до 11 лет, — заявили в ведомстве.

Такое решение было принято после того, как эксперты изучили данные Израиля об использовании Pfizer — в стране повторную прививку сделали 6,3 тыс. человек в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала воздержаться от поголовной вакцинации от COVID-19 подростков и детей.

Эксперты заявили, что дети и подростки наименее подвержены тяжелому течению коронавируса, поэтому не следует спешить прививать их.

«Ракурс» сообщал, что вакцинация от коронавируса в США доступна и для детей 5−11 лет. После прививки у восьми человек этой возрастной группы развился миокардит. Зафиксированные случаи воспаления сердечной мышцы имели легкие последствия для пациентов.