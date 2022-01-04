Повторну вакцинацію від коронавірусу дозволили для дітей в США

https://racurs.ua/ua/n165268-povtornu-vakcynaciu-vid-koronavirusu-dozvolyly-dlya-ditey-v-ssha.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу триває у світі. У США схвалили ревакцинацію підлітків від 12 років та дітей від 5 років з імунними захворюваннями.

Щеплення проводитимуть вакциною Pfizer. Про це повідомили у прес-службі Управління з нагляду за якістю продовольства та лікарських засобів США.

Як мінімум до п’яти місяців скорочується період між завершенням повної вакцинації та ревакцинацією. Дозволено запровадити третю дозу вакцини дітям із проблемами імунної системи віком від п’яти до 11 років, — заявили у відомстві.

Таке рішення ухвалили після того, як експерти вивчили дані Ізраїлю про використання Pfizer — у країні повторне щеплення зробили 6,3 тис. осіб віком від 12 до 15 років.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала утриматись від поголовної вакцинації від COVID-19 підлітків та дітей.

Експерти заявили, що діти та підлітки найменш схильні до важкої форми коронавірусу, тому не слід поспішати вакцинувати їх.

«Ракурс» повідомляв, що вакцинація від коронавірусу в США доступна і для дітей 5−11 років. Після щеплення у вісьмох людей цієї вікової групи розвинувся міокардит. Усі зафіксовані випадки запалення серцевого м’яза мали легкі наслідки для пацієнтів.