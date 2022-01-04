Євро. Фото: Welt am Sonntag

https://racurs.ua/ua/n165267-tvorciv-vakcyny-pfizer-hochut-rozmistyty-na-ievro-foto.html

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Портрети розробників вакцини Biontech Угура Шахіна та Озлем Туреджі пропонують розмістити на банкнотах валюти Євросоюзу.

У такий спосіб хочуть відзначити їхній внесок у боротьбу з коронавірусом. Про це повідомляє Welt am Sonntag.

Європейський центральний банк розпочав процес зміни дизайну банкнот євро. Член Європарламенту Моріц Кернер, запропонував, щоб на одній із банкнот були зображення Озлем Тюреджі та Угура Шахіна.

Робота Шахіна і Тюреджі, які розробили вакцину Biontech, врятувала мільйони життів, тому їхні зображення слід розмістити на євробанкнотах, — повідомляє видання.

Європейський центральний банк оголосив, що зображення банкнот, крім 500 євро, будуть змінені у 2024 році.

Подружня пара німецьких лікарів та науковців-дослідників турецького походження Угур Шахін та Озлем Туреджі є засновниками та власниками компанії BioNTech, на базі якої було розроблено та запущено у виробництво вакцину від коронавірусу BioNTech, Pfizer.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дві дози ковід-вакцин Pfizer і Moderna не можуть убезпечити від зараження новим штамом коронавірусу. Повні курси вакцинації «Пфайзером» або «Модерною» значно менш ефективні проти штаму «Омікрон», аніж проти «Дельти».

Джерело: Welt am Sonntag