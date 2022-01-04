Похресницю Путіна та доньку Медведчука не пустили вчитися до Швейцарії

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Ракурс

Віктор Медведчук заявив, що Швейцарія анулювала навчальну візу його доньці.

Кум Володимира Путіна хотів відправити доньку навчатися до Женевського університету, але там їй скасували візу. Про це Медведчук розповів в інтерв’ю, яке 3 січня вийшло в мережі YouTube. Візу скасували ще у вересні 2021 року.

Найімовірніше, йдеться про Дарину Медведчук, яка народилася у травні 2004 року. Вона похресниця Володимира Путіна і Світлани Медвєдєвої. За словами Медведчука, його дочка збиралася виїхати на заняття, але за два дні до цього їй повідомили про анулювання візи.

Західний світ тут проявився, — прокоментував таке рішення нардеп і знову згадав свою тезу про «зовнішнє управління Україною з боку США та Заходу».

Він також розповів, що коли на нього наклали санкції, політику нібито пропонували на деякий час залишити країну.

Ці пропозиції надходили від друзів, на яких виходили представники Офісу президента, — сказав політик.

Натомість коли він уже отримав підозру, йому нібито пропонували піти з політики в обмін на припинення кримінальних проваджень.

Блогер Денис Казанський звернув увагу, що, незважаючи на критику Заходу, політик все ж таки збирався відправити свою дочку вчитися саме в одну із західних країн.

У лютому 2021 року РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Окрім них під обмежувальні заходи тоді потрапили ще кілька фізичних та юридичних осіб.

Наприкінці 2021 року раніше Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для народного депутата від ОПЗЖ Медведчука з домашнього арешту на особисте зобовʼязання. Йдеться про справу щодо держзради і розграбування національних ресурсів у Чорному морі.

17 грудня Київський апеляційний суд відмовився скасувати запобіжний захід у виді домашнього арешту у так званій «вугільній справі».