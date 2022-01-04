Крестницу Путина и дочь Медведчука не пустили учиться в Швейцарию

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Ракурс

Виктор Медведчук заявил, что Швейцария аннулировала учебную визу его дочери.

Кум Владимира Путина хотел отправить дочь учиться в Женевский университет, но там ей отменили визу. Об этом Медведчук рассказал в интервью, вышедшем 3 января в сети YouTube. Виза была отменена якобы еще в сентябре 2021 года.

Скорее всего, речь идет о Дарине Медведчук, родившейся в мае 2004 года. Она крестница Владимира Путина и Светланы Медведевой. По словам Медведчука, его дочь собиралась уехать на занятия, но за два дня до этого ей сообщили об аннулировании визы.

Западный мир здесь проявился, — прокомментировал такое решение нардеп и снова упомянул свой тезис о «внешнем управлении Украиной со стороны США и Запада».

Он также рассказал, что когда на него наложили санкции, политику якобы предлагали на время покинуть страну.

Эти предложения поступали от друзей, на которых выходили представители Офиса президента, — сказал политик.

А когда он уже получил подозрение, ему якобы предлагали уйти из политики в обмен на прекращение уголовных производств.

Блогер Денис Казанский обратил внимание на то, что, несмотря на критику Запада, политик все же собирался отправить свою дочь учиться именно в одну из западных стран.

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Кроме них под ограничительные меры попали еще несколько физических и юридических лиц.

В конце 2021 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для народного депутата от ОПЗЖ Медведчука с домашнего ареста на личное обязательство. Речь идет об обвинениях в госизмене и разграблении национальных ресурсов в Черном море.

17 декабря Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения в виде домашнего ареста по так называемому «угольному делу».