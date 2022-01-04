https://racurs.ua/n165267-sozdateley-vakciny-pfizer-hotyat-razmestit-na-evro-foto.html

Ракурс

Портреты разработчиков вакцины Biontech Угура Шахина и Озлем Туреджи предлагают разместить на банкнотах валюты Евросоюза.

Таким образом хотят отметить их вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Welt am Sonntag. Европейский центральный банк приступил к процессу изменения дизайна банкнот евро. Член Европарламента Мориц Кернер, предложил, чтобы на одной из банкнот были изображения Озлем Тюреджи и Угура Шахина.

Работа Шахина и Тюреджи, разработавших вакцину Biontech, спасла миллионы жизней, поэтому их изображение следует разместить на евробанкнотах, — сообщает издание.

Европейский центральный банк объявил, что изображения банкнот, кроме 500 евро, будут изменены в 2024 году.

Супружеская пара немецких врачей и ученых-исследователей турецкого происхождения Угур Шахин и Озлем Туреджи являются основателями и владельцами компании BioNTech, на базе которой была разработана и запущена в производство вакцина от коронавируса BioNTech, Pfizer.

Напомним, ранее мы сообщали, что две дозы ковид-вакцин Pfizer и Moderna не могут обезопасить от заражения новым штаммом коронавируса. Полные курсы вакцинации «Пфайзером» или «Модерной» значительно менее эффективны против штамма «Омикрон», чем «Дельты».

Источник: Welt am Sonntag